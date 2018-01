Melo e Kubot vencem final e abrem temporada com título em Sydney

O brasileiro Marcelo Melo começou a temporada 2018 do tênis com título. Nesta sexta-feira, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot confirmaram o status de dupla líder do ranking da ATP e se tornaram campeões do Torneio de Sydney com a vitória sobre o alemão Jan-Lennard Struff e o sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora.

“Foi muito bom começar o ano com título. Estou muito feliz com a maneira que jogamos hoje contra dois jogadores perigosos, que não tem o costume de atuar juntos. Conseguimos impor nosso ritmo desde o início. No sábado, vamos para Melbourne com bastante confiança e prontos para fazer um bom torneio”, comemorou Melo.

Diante dos tenistas europeus, Melo e Kubot dispararam três aces, um a menos do que os adversários. Ainda assim, eles conseguiram uma quebra de serviço no quarto game do primeiro set, encaminhando a vitória, definida por 6/3.