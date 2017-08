Melo busca retomar ponta nas duplas e Soares sonha com bicampeonato de Grand Slam

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares vêm de retrospectos distintos no US Open na briga pelo título da chave de duplas. Soares e o escocês Jamie Murray são os atuais campeões, enquanto Melo caiu na estreia nas últimas duas edições do Grand Slam, ainda jogando ao lado do croata Ivan Dodig.

“Foram jogos atípicos em que perdemos na primeira rodada, mas isso pode acontecer em qualquer torneio, com qualquer jogador”, minimizou Melo, em entrevista à reportagem do Estado. Desta vez, ele jogará com o polonês Lukasz Kubot, seu parceiro desde o início do ano. “A expectativa é muito boa. Fizemos um bom torneio em Cincinnati.”

LEIA TAMBÉM: Halep, Svitolina e Radwanska vencem na estreia e Konta cai em Roland Garros

Melo vem de queda na estreia no Masters 1000 de Montreal e de uma semifinal no Masters de Cincinnati, onde defendia o título. Com a perda de pontos, caiu da primeira para a quarta colocação do ranking. No US Open, dependendo do resultado dos rivais, poderá retomar o topo. Soares vem de situação semelhante. Caiu na estreia em Montreal e foi finalista em Cincinnati, ao eliminar justamente Melo na semifinal.