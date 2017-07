Marcelo Melo sofre nas duplas, mas vence outra e está nas oitavas em Wimbledon

Marcelo Melo teve de sofrer muito neste sábado. Mas, atuando ao lado do polonês Lukasz Kubot, ele despachou a dupla formada pelo austríaco Alexander Peya e pelo alemão Philipp Petzschner e se garantiu nas oitavas de final de Wimbledon. Com um jogo de 3h43 de duração, a dupla do brasileiro ganhou por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 5/7, 6/3, 3/6 e 11/9.

Quarto favoritos da competição, Melo e Kubot enfrentam nas oitavas o romeno Florin Mergea e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi, 14º cabeças de chave, que superaram os austríacos Julian Knowle e Philipp Oswald por 3 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5, 6/3 e 7/6 (7/5).

LEIA TAMBÉM: Dez anos após última temporada na MotoGP, Alex Barros volta às pistas no domingo

Embalado pela conquista de torneios na Holanda (ATP 250 de Hertogenbosch) e na Alemanha (ATP 500 de Halle) nesta temporada de grama, a dupla do brasileiro foi mais sólida no duelo deste sábado, mas falhou nos pontos decisivos.