Madison Keys e Ekaterina Makarova faturaram títulos de torneios da WTA nos EUA

Na campanha do título, Keys já havia surpreendido ao bater a espanhola Garbiñe Muguruza, nas semifinais, no último sábado. E agora a norte-americana faturou o terceiro título da sua carreira, sendo o primeiro nesta temporada.

Em uma final entre tenistas dos Estados Unidos, Keys, a número 21 do mundo, superou Coco Vandeweghe, a 24ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em 1 hora e 28 minutos.

Já em Washington, Makarova, a número 58 do mundo, derrotou na decisão a alemã Julia Goerges, 40ª colocada no ranking, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/2) e 6/0, em 2 horas e 10 minutos.

Essa foi a segunda vitória de Makarova em dois duelos com Goerges, sendo que o resultado rendeu o seu terceiro título no circuito mundial do tênis e o primeiro em 2017. Antes da decisão, a russa contou com o abandono da romena Simona Halep no confronto entre elas pelas quartas de final para avançar em Washington.

