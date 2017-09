Kvitova vence Muguruza e Querrey é 1º americano nas quartas do US Open desde 2011

A checa Petra Kvitova está classificada às quartas de final do US Open. A número 14 do mundo atingiu este estágio do Grand Slam nova-iorquino pela segunda vez na sua carreira ao derrotar, na noite de domingo, a espanhola Garbiñe Muguruza, a terceira colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Dona de dois títulos de Wimbledon, Kvitova precisou reagir diante da atual campeã do Grand Slam londrino. Afinal, Muguruza abriu 4/1 no primeiro set e teve três break points para abrir 5/1. Porém, a checa se recuperou, venceu cinco dos seis games seguintes e levou a definição da parcial para o tie-break, quando se deu melhor.

No segundo set, Muguruza começou com uma quebra de serviço, mas depois Kvitova ganhou três games seguidos, abriu 3/1 e encaminhou a sua vitória, definida em 6/3, para avançar às quartas de final do US Open, fase que só havia atingido em 2015, quando perdeu para a italiana Flavia Pennetta.