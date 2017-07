Konta perde três posições e cai para o sétimo lugar no ranking da WTA

Johanna Konta foi a responsável pelas principais alterações no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. A tenista da Grã-Bretanha despencou da quarta para a sétima posição em razão dos descartes dos pontos relativos ao título da edição de 2016 do Torneio de Stanford.

Assim, ainda que nenhuma tenista do Top 10 do ranking tenha entrado em quadra na semana passada, a espanhola Garbiñe Muguruza subiu para o quarto lugar, a ucraniana Elina Svitolina atingiu a quinta posição e a dinamarquesa Caroline Wozinacki alcançou a sexta colocação.

A checa Karolina Pliskova continua em primeiro lugar, com 6.855 pontos, seguida pela romena Simona Halep, com 6.670, e pela alemã Angelique Kerber, com 5.975. Atrás de Konta, agora a sétima colocada, a russa Svetlana Kuznetsova, a norte-americana Venus Williams e a polonesa Agnieszka Radwanska completam o Top 10 do ranking.