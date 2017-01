Konta é eliminada por tenista checa nas semifinais na China

As zebras continuaram ocorrendo nas semifinais do Torneio de Shenzhen, na China. Nesta sexta-feira, a britânica Johanna Konta, a número dez do mundo, foi a última vítima ao ser eliminada pela checa Katerina Siniakova, a 52ª colocada no ranking da WTA, ao perder, de virada, por 1/6, 6/4 e 6/4, em 1 hora e 43 minutos.

Konta venceu o primeiro set com facilidade, o que a até levou a ter convertido mais break points na partida – 6 a 5 – do que a sua oponente, mas isso não foi suficiente para evitar o triunfo de Siniakova. Agora, neste sábado, a checa vai buscar o primeiro título da sua carreira.

LEIA TAMBÉM: Bia Haddad sobe 60 posições no ranking após título mais importante da carreira

A sua rival na decisão do Torneio de Shenzhen vai ser a norte-americana Alison Riske. A número 39 do mundo avançou nesta sexta-feira ao bater a italiana Camila Giorgi, 81ª colocada no ranking, por duplo 6/3, em 1 hora e 16 minutos.

Cabeça de chave número oito da competição chinesa, Riske também foi finalista no ano passado quando perdeu para a polonesa Agnieszka Radwanska. Nesta edição do torneio, porém, ela superou a sua algoz nas quartas de final.

As finalistas do Torneio de Shenzhen já se enfrentaram uma vez, no ano passado, no Torneio de Tóquio, com vitória de Siniakova sobre Riske, que vai buscar o segundo título da sua carreira neste sábado.

LEIA TAMBÉM: Nadal decepciona e perde de Troicki em estreia no Masters de Xangai