Kerber vence oitavo jogo seguido em 2018 e se classifica à final em Sydney

Em grande fase, a alemã Angelique Kerber, a número 22 do mundo, conquistou nesta sexta-feira a oitava vitória consecutiva em jogos de simples nesta temporada ao conseguir uma virada no segundo set, em que perdia por 3/1, contra a qualifier italiana Camila Giorgi (100ª colocada no ranking da WTA) para derrotá-la pelas semifinais do Torneio de Sydney por 6/2 e 6/3.

Kerber, ex-número 1 do mundo e campeã da edição de 2016 do Aberto da Austrália, venceu seus quatro jogos na Copa Hopman neste domingo e outros quatro agora em Sydney para se classificar à decisão.

Em busca do título, Kerber terá pela frente a australiana Ashleigh Barty, número 19 do mundo, que derrotou a compatriota Daria Gavrilova (25ª) por 3/6, 6/4 e 6/2 na outra semifinal, que teve 11 quebras de serviço.