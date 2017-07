Kerber sofre um pouco, mas bate norte-americana na estreia em Wimbledon

Atual líder do ranking mundial, a alemã Angelique Kerber teve um pouco mais de dificuldades do que esperava, mas confirmou favoritismo na sua estreia em Wimbledon ao vencer a norte-americana Irina Falconi por 2 sets a 0, com duplo 6/4, nesta terça-feira, em Londres.

A cabeça de chave número 1 do torneio feminino de simples do Grand Slam realizado na capital inglesa precisou de 1h27min para liquidar uma adversária que ocupa apenas a 247ª posição no ranking da WTA. Com o triunfo, a tenista da Alemanha avançou à segunda rodada da competição disputada em quadras de grama e se credenciou para enfrentar a belga Kirsten Flipkens, que em outro duelo já encerrado nesta terça abriu a sua campanha derrotando a japonesa Misaki Doi com parciais de 6/4 e 6/3.

Vice-campeã no ano passado em Wimbledon, Kerber defende os pontos que conquistou pela boa campanha do ano passado e com isso também luta para sustentar a liderança do ranking mundial, que está em jogo neste Grand Slam. Com 7.035 pontos, ela hoje é seguida de perto pela romena Simona Halep, vice-líder, com 6.920, e pela checa Karolina Pliskova, terceira colocada, com 6.855.