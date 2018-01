Kerber e Kvitova estreiam com vitória no Torneio de Sydney

A alemã Angelique Kerber e a checa Petra Kvitova estrearam com vitória no Torneio de Sydney, na Austrália, nesta segunda-feira. Já a norte-americana Sloane Stephens, campeã do US Open, se despediu logo na primeira rodada da competição que é preparatória para o Aberto da Austrália.

Ex-número 1 do mundo, Kerber derrotou a checa Lucie Safarova pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 7/6 (10/8) e 6/2. A próxima adversária da atual 22ª do ranking será a norte-americana Venus Williams, atual número cinco do mundo e cabeça de chave número dois da competição australiana.

Pela mesma rodada, a checa Petra Kvitova também se garantiu na segunda rodada. A ex-Top 10 e 29ª na atualidade precisou suar menos que Kerber para avançar. Isso porque a croata Mirjana Lucic-Baroni desistiu após perder o set inicial por 6/1. Kvitova enfrentará agora a italiana Camila Giorgi, responsável por eliminar Sloane Stephens por 6/3 e 6/0.