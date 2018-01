Kerber bate dona da casa na final e é campeã do Torneio de Sydney

A alemã Angelique Kerber confirmou o bom momento vivido em 2018 e conquistou o título do Torneio de Sydney neste sábado. A número 22 do ranking venceu pela nona vez consecutiva na temporada ao bater na decisão na Austrália a dona da casa Ashleigh Barty por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h11min de partida.

Ex-número 1 do mundo e campeã do Aberto da Austrália em 2016, Kerber luta para voltar ao topo e começou muito bem 2018, no qual continua invicta. Ela venceu as quatro partidas que disputou na Copa Hopman, semana passada, e emendou outros cinco triunfos para conquistar o Torneio de Sydney.

“Estou jogando um tênis incrível de novo e estou me sentindo simplesmente fantástica”, declarou a alemã após o triunfo. “Agradeço ao meu time por acreditar em mim e me apoiar. Tivemos uma semana excelente. Eu estou realmente ansiosa para o restante do ano.”