Karlovic vence jogo com recorde de aces e de games disputados na Austrália

Aos 37 anos, Ivo Karlovic segue colocando seu nome na história do tênis. Nesta terça-feira, na sua estreia no Aberto da Austrália, o veterano e 21º colocado no ranking da ATP protagonizou o jogo com mais games da história do evento na Era Aberta do Tênis ao superar o argentino Horacio Zeballos, o número 68 do mundo, por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (6/8), 3/6, 7/5, 6/2 e 22/20.

O duelo disputado na quadra 19 do Melbourne Park teve 5 horas e 15 minutos. E os 84 games disputados superou em apenas um o número do duelo em que o norte-americano Andy Roddick derrotou o marroquino Younes El Ayanoui em cinco sets na edição de 2003 do Aberto da Austrália.

Além de ter protagonizado o jogo com mais games da história do Grand Slam de Melbourne, Karlovic também bateu o recorde de aces em uma partida do evento, com 75.

O sérvio definiu o seu triunfo no 42º game do quinto set, quando quebrou o serviço de Zeballos. Assim, avançou após uma partida histórica do Aberto da Austrália e agora terá que se recuperar fisicamente parta o seu segundo compromisso em Melbourne, diante do local Andrew Whittington, apenas o 194º colocado no ranking da ATP.