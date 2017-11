Já classificado, Federer bate Cilic e passa invicto às semifinais do ATP Finals

O suíço Roger Federer entrou em quadra nesta quinta-feira já classificado às semifinais, mas isso não o impediu de vencer pela terceira vez no ATP Finals. Em Londres, ele derrotou o croata Marin Cilic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/1, em pouco menos de duas horas de partida.

Com o resultado, Federer, cabeça de chave número 2, vai às semifinais com 100% de aproveitamento. Ele já havia garantido vaga ao bater o alemão Alexander Zverev, na terça-feira, e estreou com vitória sobre o norte-americano Jack Sock.

Nesta quinta, ele teve bastante dificuldade e precisou suar para superar o potente saque de Cilic. No primeiro set, chegou a ter quatro oportunidades de quebra, mas viu o croata, quinto favorito do torneio, salvar todas e arrancar para o triunfo no tie-break.