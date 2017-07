Isner vence duelo norte-americano com Harrison e fatura o tetra em Atlanta

John Isner conquistou o seu quarto título do Torneio de Atlanta, na noite deste domingo, ao levar a melhor do duelo norte-americano que travou com Ryan Harrison na final do ATP 250 realizado em quadras duras nos Estados Unidos. Atual 20º colocado do ranking mundial e segundo cabeça de chave desta competição, ele triunfou ao derrotar o seu compatriota por 2 sets a 0 e duplo 7/6, com 8/6 e 9/7 nos tie-breaks que definiram o triunfo.

Esse foi o 12º título de Isner no circuito profissional, sendo que ele voltou a erguer a taça de campeão depois de ter triunfado anteriormente em Atlanta em 2013, 2014 e 2015. E o tenista ainda comemorou o seu segundo troféu consecutivo, pois vinha da conquista do Torneio de Newport, realizado em quadras de grama, no evento anterior que disputou.

Essa sequência positiva acontece depois de Isner ter sido eliminado já na segunda rodada do Grand Slam de Wimbledon, em Londres, e deverá fazer com que o norte-americano salte da 20ª para a 18ª posição do ranking mundial nesta segunda-feira, quando a ATP voltará a atualizar a sua listagem.