Irina-Camelia Begu vence alemã e conquista o título do Torneio de Bucareste

Apenas 58.ª do ranking da WTA e sétima cabeça de chave da competição, Begu havia superado na semifinal a espanhola Carla Suárez Navarro, segunda favorita e 34.ª do mundo. E, diante de Goerges, terceira pré-classificada, ela aproveitou o embalo e fez a festa da torcida romena.

A tenista romena Irina-Camelia Begu aproveitou o apoio da torcida neste domingo para derrotar a alemã Julia Goerges por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, e faturar o título do Torneio de Bucareste.

Ainda neste domingo, a holandesa Kiki Bertens superou a estoniana Anett Kontaveit por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1, e faturou o título do Torneio de Gstaad, na Suíça.

Segunda cabeça de chave e 35.ª do mundo, a holandesa conquistou o segundo troféu no ano e o quarto na carreira. Ela também havia sido vice-campeã em Gstaad no ano passado.

