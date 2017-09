Hingis vence nas duplas femininas do US Open e chega ao 13º título de Grand Slam

A suíça Martina Hingis chegou neste domingo ao 13.º título de Grand Slam na carreira ao conquistar o torneio de dupla femininas do US Open, em Nova York, jogando ao lado de Yung-Jan Chan, de Taiwan – que chegou ao primeiro título de Slam. Ambas venceram na final as checas Lucie Hradecka e Katerina Siniakova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

A veterana tenista, de 36 anos, havia vencido também – neste sábado – a competição de duplas mistas no torneio dos Estados Unidos ao lado do britânico Jamie Murray. Na final, eles bateram a taiwanesa Hao-Ching Chan e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 1. Hingis também campeã do US Open nas duplas em 1998 e 2015 e individual, em 1997.

LEIA TAMBÉM: Bia Haddad Maia supera americana e conquista vaga em torneio espanhol

A parceria entre Martina Hingis e Yung-Jan Chan teve início em fevereiro deste ano. Desde então, além da primeira conquista de Grand Slam, ambas já conquistaram juntas sete títulos no circuito: em Indian Wells, Madri, Roma, Mallorca, Eastbourne e Cincinnati.