Halep vence e pegará Bia Haddad em Londres

Atual vice-líder do ranking mundial e segunda cabeça de chave de Wimbledon, Simona Halep não teve maiores dificuldades para confirmar favoritismo em sua estreia no Grand Slam realizado em Londres ao vencer a neozelandesa Marina Erakovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, nesta segunda-feira, após 1h13min de duelo.

Finalista neste ano em Roland Garros, no qual foi surpreendida pela letã Jelena Ostapenko na decisão, a romena assim avançou para ser a segunda adversária de Beatriz Haddad Maia, que horas mais cedo fez história para o Brasil ao se tornar a primeira tenista do Brasil a estrear com vitória na chave principal em Londres desde 1989.

Atual 97ª colocada do ranking mundial, Bia Haddad irá encarar Halep pela primeira vez no circuito profissional da WTA. Embora o favoritismo seja todo de sua rival, a brasileira atravessa boa fase e entrará em quadra com nada a perder após ter passado nesta segunda-feira pela britânica Laura Robson, ex-Top 30 do mundo, exibindo força ao aplicar parciais de 6/4 e 6/2.