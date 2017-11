Goffin passa fácil por Thiem e pegará Federer na semifinal do ATP Finals

O ATP Finals de 2017 conheceu nesta sexta-feira seu último classificado para as semifinais. Trata-se do belga David Goffin, que venceu o confronto direto diante do austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e confirmou a vaga na próxima fase do torneio que reúne os oito principais tenistas da temporada em Londres.

Sétimo cabeça de chave, Goffin surpreendeu o quarto favorito do torneio e venceu com facilidade, em somente 1h11min de partida. Ele chegou à segunda vitória em duas partidas – havia batido Rafael Nadal na estreia – e terminou segunda colocação do Grupo Pete Sampras, atrás do búlgaro Grigor Dimitrov, o outro classificado da chave.

Ainda nesta sexta, Dimitrov vai encarar o espanhol Pablo Carreño Busta para cumprir tabela. No Grupo Boris Becker, o suíço Roger Federer passou como primeiro colocado, enquanto o norte-americano Jack Sock ficou com a segunda vaga. Com isso, as semifinais já estão definidas. Goffin vai encarar Federer, enquanto Dimitrov pega Sock.