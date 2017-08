Futuro nº 1, Nadal derrota Gasquet na estreia em Cincinnati

A cinco dias de retomar o posto de número 1 do mundo, Rafael Nadal estreou com vitória no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O tenista espanhol derrotou o francês Richard Gasquet por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em sua preparação para o US Open.

Independente do resultado que obtiver em Cincinnati, Nadal retomará a liderança do ranking na próxima segunda-feira. Ele vai desbancar o escocês Andy Murray, ausente das últimas competições por problemas no quadril. Sem competir, o britânico perdeu muitos pontos nas últimas semanas e abriu caminho para ser sucedido no topo.

Nadal e Roger Federer tinham chances de assumir a posição. Mas, como o espanhol só poderia ser superado pelo suíço nesta briga, garantiu a liderança diante da desistência do rival em competir em Cincinnati por conta de dores nas costas. Desta forma, Nadal voltará à primeira colocação pela primeira vez desde 6 de julho de 2014.