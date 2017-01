Ferrer e Dimitrov avançam sem sustos no Torneio de Brisbane

Os dois cabeças de chave que entraram em quadra nesta segunda-feira no Torneio de Brisbane se deram bem. O espanhol David Ferrer e o búlgaro Grigor Dimitrov venceram suas partidas em dois sets e se classificaram para as oitavas de final do ATP 250 australiano, disputado em quadras rápidas.

Número 21 do mundo, Ferrer decepcionou a torcida local ao derrotar o australiano Bernard Tomic, 26º colocado no ranking, por 6/3 e 7/5, em 1 hora e 23 minutos. O ex-Top 3 conseguiu quatro quebras de serviço e só perdeu o seu saque uma vez. Seu próximo adversário também será da Austrália – Jordan Thompson.

LEIA TAMBÉM: Após assalto, Kvitova passa por cirurgia na mão

Já Dimitrov, o número 17 do mundo, superou o norte-americano Steve Johnson, 33º colocado no ranking, por 6/2 e 6/3, em 1 hora e 15 minutos. O europeu fechou o duelo apenas no seu terceiro match point. Seu próximo oponente vai ser o francês Nicolas Mahut. Nesta segunda, o número 39 do mundo passou pelo compatriota Stephane Robert (54º) por 4/6, 6/3 e 6/4.

No outro jogo do dia, que teve a sua programação atrapalhada pela chuva nesta segunda-feira em Brisbane, o britânico Kyle Edmund (45º) superou o norte-americano Ernesto Escobedo por duplo 7/6.