Federer vence na volta às quadras e lidera triunfo suíço na Copa Hopman

Roger Federer voltou de um afastamento de seis meses das quadras com uma vitória sobre Daniel Evans por 6/3 e 6/4 nesta segunda-feira, quando liderou a Suíça na sua vitória por 3 a 0 sobre a Grã-Bretanha na Copa Hopman, um torneio de equipes mistas realizado em Perth, na Austrália, em duelo válido pelo Grupo A.

O dono de 17 títulos dos torneios do Grand Slam não atuava desde julho, quando voltou a lesionar o seu joelho esquerdo, em Wimbledon, o que o levou a despencar para o 16º lugar no ranking da ATP durante o período inativo. Mas ele não aparentou falta de ritmo de jogo no triunfo de 1 hora e 1 minuto sobre Evans, o número 66 do mundo.

“Eu queria viver isto novamente. Estou um pouco triste por ter acabado, porque foi muito bom”, disse Federer sobre seu retorno. “Eu estava realmente emocionado. Quando eu caminhei para sair, estava tipo, ‘Oh meu Deus, isso foi melhor do que eu pensei que seria”.

Federer, de 35 anos, afirmou que essas emoções foram o que ele mais sentiu falta durante o período de afastamento das quadras. “Eu penso que para uma primeira partida foi ótimo, porque minhas expectativas eram obviamente pequenas”.

Depois, Belinda Bencic (43ª) superou Heather Watson (75ª) por 7/5, 3/6 e 6/2 para assegurar o triunfo suíço antes mesmo da disputa do duelo de duplas mistas, em que voltou a vencer, com Federer, por 4/0 e 4/1.

Federer disse que espera disputar o maior número possível de jogos em Perth antes do Aberto da Austrália, que começa em 16 de janeiro em Melbourne. Ele não ganha um título de Grand Slam desde a edição de 2012 de Wimbledon, e não vence o Aberto da Austrália desde 2010, mas não desistiu de estender suas conquistas.

“Depois de todos esses anos, seria bom ganhar outro”, disse. “Vamos ver. É difícil no topo, tem um monte de gente. Vou pegar essa chance, e ver o que acontece”, disse Federer, que garantiu não ter sentido qualquer dor nesse retorno.

No outro jogo do dia pela Copa Hopman, também pelo Grupo A, a França superou a Alemanha por 2 a 1. Richard Gasquet (18ª) bateu Alexander Zverev (24ª) por 7/5 e 6/3, depois se unindo a Kristina Mladenovic (42ª) para ganhar o duelo de duplas mistas por 4/2 e 4/1. Esse confronto desempatou o duelo, pois Andrea Petkovic (55ª) superou Mladenovic por 6/2 e 6/1.

A Copa Hopman prossegue nesta terça-feira com os duelos Estados Unidos x Espanha e Austrália x República Checa.