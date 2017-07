Federer também avança fácil após desistência de rival na estreia em Wimbledon

Pouco depois de o eslovaco Martin Klizan desistir do duelo que travava com Novak Djokovic por motivo de lesão no segundo set e facilitar o avanço do sérvio à segunda rodada de Wimbledon, Roger Federer também estreou de maneira bastante semelhante nesta edição do Grand Slam realizado em Londres. O tenista suíço contou com o abandono do ucraniano Alexandr Dolgopolov, também por causa de lesão, quando ganhava a segunda parcial por 3/0, e assim também assegurou classificação à próxima fase da competição com extrema tranquilidade nesta terça-feira.

Sete vezes campeão de Wimbledon, Federer havia batido o adversário por 6/3 no primeiro set e já encaminhava um triunfo sem maiores problemas antes da desistência de Dolgopolov, atual 84º colocado do ranking mundial. O fato fez a partida ser encerrada após apenas 43 minutos de confronto.

Assim, o terceiro cabeça de chave do Grand Slam inglês chegará descansado para a disputa da segunda rodada, na qual medirá forças contra o vencedor do duelo entre o sérvio Dusan Lajovic e o grego Stefanos Tsitsipas, também previsto para ser encerrado na programação desta terça.