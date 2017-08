Federer atropela canadense em Montreal na primeira partida após vencer Wimbledon

O suíço Roger Federer segue em grande fase na temporada 2017. Aos 36 anos, o tenista vive um dos melhores momentos da carreira e mostrou isso na estreia do Masters 1000 de Montreal, nesta quarta-feira. Sem qualquer dificuldade, o cabeça de chave número 2 do torneio atropelou o anfitrião Peter Polansky por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Federer precisou de somente 53 minutos para despachar o 116.º colocado no ranking da ATP e avançar à terceira rodada. O suíço folgou na primeira rodada da competição e, por isso, disputou nesta quarta somente a primeira partida desde o dia 16 de julho, quando derrotou Marin Cilic e ficou com o título em Wimbledon.

Em 2017, Federer sofreu somente duas derrotas até o momento, em 34 partidas disputadas. Para levar a melhor nesta quarta-feira, o suíço aproveitou quatro das sete oportunidades de quebra que teve e, sem maiores dificuldades, salvou os dois break points que cedeu.