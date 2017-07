Favorita, Pliskova cai na 2ª rodada; Mattek-Sands sofre lesão grave

Mais uma favorita se despediu da chave feminina de Wimbledon. Nesta quinta-feira, a checa Karolina Pliskova foi superada pela eslovaca Magdalena Rybarikova de virada. A 87ª colocada do ranking superou a terceira do mundo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 2/6, em um duelo de 2h17min.

Pliskova, que é a líder do ranking da temporada, é a segunda favorita a se despedir do Grand Slam britânico. Antes dela, caiu a também checa Petra Kvitova, eliminada na quarta. A alemã Angelique Kerber, atual número 1, e a romena Simona Halep, número 2, seguem vivas na chave, que não tem a norte-americana Serena Williams e nem a russa Maria Sharapova.

Nesta quinta, Pliskova e Rybarikova fizeram um duelo equilibrado do começo ao fim. Os números da partida atestam o jogo parelho. Foram 33 bolas vencedoras para a eslovaca, contra 28 da checa, que cometeu apenas dois erros não forçados a mais que a adversária (28 a 26).