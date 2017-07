Favorita, Kvitova derrota sueca em Wimbledon; Azarenka e Ostapenko também vencem

Foi apenas a oitava partida disputada por Kvitova neste ano. Ela voltou a competir em Roland Garros, quase seis meses depois de sofrer um ataque de faca em sua casa. Recuperada das lesões que sofreu nas mãos, ela foi campeã no segundo torneio que disputou, em Birmingham, também na Inglaterra.

Uma das principais favoritas ao título em Wimbledon, a checa Petra Kvitova estreou com uma vitória tranquila nesta segunda-feira. A dona de dois títulos na grama de Londres derrotou a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h24min.

Na segunda rodada, a tenista da República Checa vai enfrentar a americana Madison Brengle, que avançou ao superar a holandesa Richel Hogenkamp por duplo 6/3.

Além de Kvitova, avançaram três importantes cabeças de chave do Grand Slam: a letã Jelena Ostapenko, a local Johanna Konta e a eslovaca Dominika Cibulkova. Campeã de Roland Garros, Ostapenko derrotou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 1/6 e 6/3.

LEIA TAMBÉM: Bertens e Stosur ascendem no ranking da WTA após conquista de títulos

Na segunda rodada, Ostapenko fará um confronto quase juvenil contra a canadense Françoise Abanda. As duas tenistas têm apenas 20 anos. Abanda venceu na estreia a japonesa Kurumi Nara por 6/2 e 6/4.

Johanna Konta, por sua vez, superou a taiwanesa Hsieh Su-Wei por duplo 6/2. A tenista da casa, que era dúvida antes do início da competição por problemas físicos, vai deular na sequência com a croata Donna Vekic, que bateu a russa Natalia Vikhlyantseva por 6/7 (6/8), 6/4 e 6/1.

Já Dominika Cibulkova voltou a vencer no circuito. Ela vinha de três derrotas seguidas e de uma queda logo na segunda rodada de Roland Garros. Nesta segunda, reencontrou as vitórias ao superar a alemã Andrea Petkovic por 6/3, 3/6 e 9/7. A próxima adversária de Cibulkova será a norte-americana Jennifer Brady, que eliminou a montenegrina Danka Kovinic por 6/3 e 6/1.

AZARENKA TAMBÉM VENCE – Em seu segundo torneio após voltar à competições, a bielo-russa Victoria Azarenka precisou buscar a virada para superar a norte-americana Catherine Bellis por 3/6, 6/2 e 6/1. Azarenka faturou sua segunda vitória desde que se tornou mãe. Ela voltou a competir em Maiorca, na Espanha, em preparação para Wimbledon. E agora disputa seu segundo torneio na temporada.

Na segunda rodada, Azarenka terá pela frente um desafio mais complicado. Ela vai encarar a russa Elena Vesnina, 15ª cabeça de chave, que venceu na estreia a russa Anna Blinkova por 6/4, 5/7 e 6/2. A vencedora do confronto vai enfrentar na sequência a vitoriosa do duelo entre a local Heather Watson e a letã Anastasija Sevastova. Nesta segunda, a tenista da casa bateu a belga Maryna Zanevska por 6/1 e 7/6 (7/5). Sevastova superou a casaque Yulia Putintseva por 6/1 e 7/6 (7/3).

O primeiro dia da edição 2017 de Wimbledon contou com eliminações de duas vice-campeãs. A canadense Eugenie Bouchard caiu diante da espanhola Carla Suárez Navarro, especialista em saibro, por 1/6, 6/1 e 6/1. E Sabine Lisicki perdeu da croata Ana Konjuh por 6/1 e 6/4.

Ainda nesta segunda, venceram a chinesa Shuai Peng, as romenas Irina Begu e Ana Bogdan, a francesa Caroline Garcia e a japonesa Naomi Osaka.

VENUS CHORANDO – A norte-americana Venus Williams não conteve as lágrimas na coletiva após a vitória na estreia. Ao ser questionada sobre o acidente de carro em que se envolveu e que causou a morte de um homem de 79 anos, no início de junho, ela caiu no choro e abandonou a sala de entrevistas.

“Realmente não há palavras para descrever o quão devastada eu estou. Estou completamente sem palavras…”, declarou a ex-número 1 do mundo, disputando seu primeiro torneio desde o acidente fatal.

Venus é acusada pela polícia da Flórida de ser a responsável pela colisão de carros que causou a morte de Jerome Barson, de 79 anos, no dia 9 de junho. O veículo da americana atingiu o carro de Barson num cruzamento na cidade de Palm Beach Gardens, onde Venus reside. A polícia alega ter testemunhas de que ela furou o sinal vermelho. Seu advogado diz que ela cruzou a rua no sinal verde.