Ex-número 1 do mundo, Serena Williams dá a luz a uma menina

A ex-número 1 do mundo Serena Williams se tornou mamãe nesta sexta-feira. A tenista norte-americana deu a luz a uma menina, segundo anunciou seu próprio treinador e a organização do US Open. O bebê, que nasceu com 3,1kg, passa bem.

“Parabéns à Serena Williams pela sua bebê. Estou tão feliz por você e sinto suas emoções. Recupere-se bem e aproveite sem limitações”, disse Patrick Mouratoglou, treinador da americana, nas redes sociais.

Serena, de 35 anos, fora internada no St. Mary’s Medical Center, na Flórida, ainda na noite de quinta-feira. De acordo com o jornal The New York Times, o hospital fechou todo o andar onde estava a tenista, para dar maior privacidade à nova mamãe, e reforçou a segurança.