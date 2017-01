‘Eu teria aceitado feliz o empate’, diz Federer após título sobre Nadal

Quase seis anos após a última decisão em um Grand Slam, Roger Federer e Rafael Nadal se reencontraram na final do Aberto da Austrália, realizado neste domingo. Após um duelo épico de mais de três horas e meia, o suíço venceu por 3 sets 2 o espanhol e conquistou seu 18º título de Grand Slam. Ao receber a taça, o campeão não poupou elogios ao seu adversário.

“Eu gostaria de felicitar o Rafa por um retorno incrível, acho que nenhum dois acreditava que estaríamos na final do Aberto da Austrália, quando estávamos em uma academia há quatro ou cinco meses. O tênis é um esporte difícil, não há empates, mas se houvesse um, eu teria sido feliz em aceitar um empate com Rafa esta noite, realmente”, disse Federer, que venceu pela quinta vez o primeiro major da temporada.

Com a vitória, o suíço pulou do 17.º lugar no ranking para o 10.º. A partida deste domingo foi a 100.ª do tenista no Aberto da Austrália, marca alcançada apenas pelo americano Jimmy Connors. A última vez que havia sido campeão no local fora em 2010 – as outras foram em 2004, 2006 e 2007.

A vitória neste domingo ainda ajudou a diminuir um pouco a freguesia para Nadal. A final em Melbourne foi a 35.ª partida entre eles e apenas a 12.ª vitória de Federer. Das nove finais de Grand Slam entre os arquirrivais (e amigos), são só três títulos para o suíço. Considerando todo o circuito, foi o oitavo título de Federer contra seu maior rival, em 22 decisões.