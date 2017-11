Em ranking sem mudanças no Top 50, Bia Haddad mantém colocação

Após uma semana de poucas competições no tênis feminino, o ranking da WTA trouxe mudanças pontuais no Top 100 nesta segunda-feira. A brasileira Beatriz Haddad Maia, em pré-temporada, manteve a 71ª colocação numa atualização que não contou com qualquer alteração no Top 50.

Bia, que tem como melhor ranking o 58º lugar, encerrou sua temporada no mês passado. Após 15 dias de férias, ela já faz pré-temporada no Rio de Janeiro, na Tennis Route, pensando em 2018. A tenista vai finalizar sua preparação para o próximo ano na IMG Academy, na Flórida. E, dos Estados Unidos, vai embarcar no fim do ano para a Austrália, onde serão disputados os primeiros torneios de 2018.

A primeira mudança no ranking atualizado nesta segunda é a subida de uma posição da sérvia Aleksandra Krunic, para o 54º posto. Como aconteceu na semana passada, um dos principais destaques da lista é a suíça Belinda Bencic, que galgou 22 posições neste seu retorno às quadras, após problemas físicos.