Disputando guarda do filho, Azarenka desiste da Austrália

Ainda não será desta vez que a bielo-russa Victoria Azarenka voltará às quadras. Nesta segunda-feira, a organização do Aberto da Austrália anunciou que a ex-número 1 do mundo está fora do primeiro Grand Slam da temporada, que começa no próximo dia 15 (noite do dia 14 no horário de Brasília).

Azarenka está no meio de uma disputa judicial com o pai do seu filho, Leo, nascido em dezembro de 2016. Ela briga pela guarda da criança e não terá como viajar à Austrália para disputar a competição.

“Infelizmente (Azarenka) ela está impedida de viajar para a Austrália neste ano”, informou nesta segunda-feira o diretor da competição, Craig Tiley, em um post publicado nas redes sociais. “Este é o seu torneio favorito e ela já está planejando retornar para Melbourne no próximo ano.”