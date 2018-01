Do mesmo lado da chave, Federer e Djokovic podem fazer semifinal na Austrália

Nas oitavas de final, Federer poderá ter pela frente o canadense Milos Raonic ou o norte-americano Sam Querrey. Já nas quartas de final, antes do potencial encontro com Djokovic, o suíço poderá ter que medir forças com o argentino Juan Martin del Potro ou o belga David Goffin.

O suíço, de 36 anos, venceu a Copa Hopman na sua preparação para o Aberto da Austrália. E a sua estreia no evento será contra o esloveno Aljaz Bedene, o 51º colocado no ranking da ATP. Na terceira rodada, ele poderá se encontrar com o francês Richard Gasquet, se passar antes pelo sul-coreano Sun Kwon ou pelo alemão Jan-Lenard Struff.

Roger Federer não terá facilidade na defesa do seu título do Aberto da Austrália. O sorteio realizado nesta quinta-feira determinou que o número 2 do mundo terá o sérvio Novak Djokovic no mesmo lado da sua chave, sendo que eles são potenciais adversários nas semifinais.

De volta às quadras após seis meses afastado por causa de lesão no cotovelo direito, Djokovic é apenas o 14º cabeça de chave do Aberto da Austrália, mas jogará em busca do seu sétimo título do evento em que foi surpreendentemente eliminado na segunda rodada em 2017.

O sérvio fará a sua volta oficial às quadras diante do norte-americano Donald Young, sendo que poderá se encontrar com o francês Gael Monfils logo na segunda rodada em Melbourne. Nas oitavas de final, Djokovic pode ter pela frente o alemão Alexander Zverev. E, na sequência, tem o austríaco Dominic Thiem e o suíço Stan Wawrinka como potenciais oponentes.

Número 1 do mundo, o espanhol Rafael Nadal terá o dominicano Victor Estrella Burgos, o 81º colocado no ranking, como seu primeiro adversário. O segundo vai ser um tenista sul-americano – o argentino Leonardo Mayer ou o chileno Nicolas Jarry. Na terceira rodada do Aberto da Austrália, o bósnio Damir Dzumhur é o favorito a encará-lo.

Nas oitavas de final, Nadal deverá se encontrar com o norte-americano John Isner. O croata Marin Cilic é um potencial adversário nas quartas de final, enquanto nas semifinais o espanhol poderá medir forças com o búlgaro Grigor Dimitrov. Assim, só vai se encontrar com Djokovic ou Federer na grande decisão em Melbourne.

Único brasileiro garantido na chave masculina do Aberto da Austrália, Rogério Dutra Silva não teve sorte na definição do seu primeiro adversário em Melbourne. O número 100 do mundo estreará contra o australiano Nick Kyrgios, o 17º colocado no ranking, que foi campeão em Brisbane na semana passada.