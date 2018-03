Djokovic volta a decepcionar e cai para francês na estreia em Miami; Cilic avança

O sérvio Novak Djokovic segue sem ter vida fácil neste retorno ao tênis após longo período afastado por lesão. Ainda em busca da melhor forma física, o número 12 do mundo caiu logo na estreia do Masters 1000 de Miami nesta sexta-feira, ao perder para o francês Benoit Paire por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Assim, Djokovic seguiu seu calvário neste retorno ao tênis. Após seis meses afastado por uma lesão no cotovelo direito, voltou a atuar no Aberto da Austrália, em janeiro, quando caiu na quarta rodada. Depois, passou por cirurgia no local, voltou a ficar afastado e só retornou há duas semanas, em Indian Wells.

No total, são três derrotas seguidas para Djokovic, que acumulou quedas nas estreias dos dois Masters 1000 disputados nos Estados Unidos. Nesta sexta, o sérvio mostrou um tênis bem abaixo daquele que o fez reinar na liderança do ranking por anos. Sem confiança, teve o serviço quebrado em quatro oportunidades e foi presa fácil para Paire.

Melhor para o número 47 do mundo, que, agora, terá pela frente na terceira rodada Filip Krajinovic. Nesta sexta, o sérvio, cabeça de chave número 22, eliminou sem trabalho o britânico Liam Brody por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

CILIC AVANÇA – Se Djokovic foi surpreendido, o segundo favorito em Miami confirmou o favoritismo nesta sexta. O croata Marin Cilic encarou o francês Pierre-Hugues Herbert e levou a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em pouco mais de uma hora e meia de confronto.

Número 3 do mundo, Cilic teve nada menos do que 14 oportunidades de quebra contra o 81.º colocado do ranking, das quais aproveitou quatro. Agora, ele vai encarar na terceira rodada o canadense Vasek Pospisil ou o russo Andrey Rublev, cabeça de chave número 27.

OUTROS RESULTADOS – Ainda nesta sexta em Miami, o belga David Goffin, cabeça de chave número 7, foi surpreendido pelo português João Sousa. O número 80 do mundo atropelou o adversário por 2 sets a 0, com direito a “pneu” e parciais de 6/0 e 6/1. Agora, pegará o norte-americano Jared Donaldson ou o espanhol Feliciano López.

Também cabeças de chave, o argentino Diego Schwartzman (13) e o canadense Milos Raonic (20) bateram o chileno Nicolas Jarry e o sueco Mikael Ymer, respectivamente. Já o espanhol Roberto Bautista Agut (12) e o francês Richard Gasquet (30) caíram para o norte-americano Michael Mmoh e o francês Jeremy Chardy.