Djokovic elimina Gulbis e encara Mannarino nas oitavas

Sem grandes dificuldades, o sérvio Novak Djokovic avançou neste sábado às oitavas de final de Wimbledon ao superar o letão Ernests Gulbis, 589º do ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (7/2).

Quarto do mundo e segundo favorito em Wimbledon, Djokovic terá pela frente agora o francês Adrian Mannarino. Diante de seu compatriota Gael Monfils, 15º cabeça de chave, o 51º do mundo surpreendeu ao ganhar por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6, 5/7, 6/3 e 6/2.

Embora apenas na 589ª colocação, Gulbis está voltando de lesão, já foi o décimo do mundo e havia vencido o argentino Juan Martín del Potro na segunda rodada por tranquilos 3 a 0. Assim, prometia fazer um jogo difícil neste sábado.