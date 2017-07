Djokovic confirma Ancic como um dos seus treinadores para Wimbledon

Dois meses após demitir toda sua equipe técnica, o tenista sérvio Novak Djokovic acrescentou mais um membro ao seu time provisório para a disputa de Wimbledon. Será o croata Mario Ancic, ex-número 7 do mundo, que auxiliará o quarto colocado do ranking a buscar um bom resultado no Grand Slam britânico.

Ancic vai trabalhar ao lado do norte-americano Andre Agassi, outro tenista aposentado, na orientação a Djokovic em Londres. Ambos tem acordo provisório com o sérvio, somente até o fim da competição. “Mario era o cara perfeito. Ele estava no topo da minha lista. E Andre concordou também”, disse o sérvio.

Ex-Top 10, Ancic surpreendeu em sua carreira ao anunciar sua aposentadoria precoce aos 27 anos, em 2011, após sofrer com mononucleose. O croata chegou a ocupar o sétimo lugar do ranking e faturou três títulos, dois deles sobre a grama. Em Wimbledon, obteve seu melhor resultado em Grand Slams, chegando à semifinal.