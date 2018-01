Dimitrov supera norte-americano em cinco sets e avança no Aberto da Austrália

O búlgaro Grigor Dimitrov avançou com muitas dificuldades à terceira rodada do Aberto da Austrália. No duelo que concluiu o dia de jogos desta quarta-feira em Melbourne, o número 3 do mundo precisou de cinco sets para superar o norte-americano Mackenzie McDonald, o 186º colocado no ranking da ATP, por 4/6, 6/2, 6/4, 0/6 e 8/6, após 3 horas e 25 minutos.

Além de ser o número 3 do mundo, Dimitrov também foi campeão do ATP Finals em 2017. Mas diante de um tenista vindo do qualifying e que até a sua estreia no Aberto da Austrália não havia vencido um jogo em quatro sets no circuito mundial do tênis, enfrentou muita resistência, além de ter sofrido pelo excesso de erros cometidos.

LEIA TAMBÉM: McLaren troca motor e Alonso vai largar do fundo do grid no México

Mas embora seja pouco conhecido, McDonald possui no seu currículo os títulos do campeonato da NCAA individual e de duplas masculinas em 2016, nos Estados Unidos. E nesta quarta-feira ele chegou a aplicar um “pneu” antes de ser batido no set de desempate.