Dimitrov sobe para 3º do ranking e Brasil fica sem tenista no Top 100

Grande campeão do ATP Finals, no domingo, o búlgaro Grigor Dimitrov alcançou nesta segunda-feira sua melhor posição no ranking. O tenista de 26 anos subiu três colocações e aparece agora no terceiro lugar, atrás apenas do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer.

Dimitrov conquistou no domingo o maior título de sua carreira. Ele venceu a competição que reúne os oito melhores tenistas do ano e que encerra a temporada. Na decisão, o búlgaro derrotou o belga David Goffin, algoz na semifinal de Federer, que era o grande favorito ao título. Nadal abandonou o torneio após perder na estreia, ainda na fase de grupos.

Dimitrov chegou aos 5.150 pontos, desbancando o alemão Alexander Zverev do terceiro posto. Decepção no ATP Finals, em Londres, o tenista da Alemanha caiu para o quarto lugar. O austríaco Dominic Thiem e o croata Marin Cilic, com atuações apagadas no Finals, perderam uma posição cada também.