Del Potro supera Ferrer e faz final com Bautista Agut em Auckland

Donos de títulos do Torneio de Auckland, ATP 250 preparatório para o Aberto da Austrália, o argentino Juan Martin del Potro e o espanhol Roberto Bautista Agut se enfrentarão neste sábado pela decisão do evento neozelandês após vencerem suas respectivas semifinais nesta sexta-feira.

Segundo cabeça de chave e número 12 do mundo, Del Potro, campeão em 2009 em Auckland, venceu o espanhol David Ferrer, dono de quatro taças do evento e 38º colocado no ranking, por duplo 6/4, em 1 hora e 45 minutos, eliminado o ex-Top 3 e se classificando à final da primeira competição que disputa em 2018.

Além disso, Del Potro retornará ao grupo dos dez melhores tenistas do mundo na próxima atualização do ranking. Antes, neste sábado, tentará faturar o 21º título da sua carreira.