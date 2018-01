Del Potro e Thiem vencem na estreia no Aberto da Austrália

Em seu retorno, Del Potro sofreu diante do rival de apenas 19 anos, atual 81º do ranking, no primeiro set. Mas, a partir da segunda parcial, passou a comandar o jogo com mais facilidade. O argentino vive boa fase no circuito, retornando ao 10º lugar do ranking nesta semana. No fim de semana passado, foi vice-campeão em Auckland.

De volta ao Aberto da Austrália após três anos, o argentino Juan Martín del Potro estreou com vitória no primeiro Grand Slam da temporada. Diante do jovem norte-americano Frances Tiafoe, o experiente tenista não deu chances para zebra e venceu pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3.

Em Melbourne, ele vai enfrentar outro jovem tenista do circuito na segunda rodada. Será o russo Karen Khachanov, atual 47º do ranking. Se fizer valer sua maior experiência no duelo, Del Potro poderá cruzar com o checo Tomas Berdych na terceira rodada.

Tentando se restabelecer no circuito, o tenista da República Checa também desbancou um jovem rival nesta terça para estrear com vitória. Ele superou o local Alex De Minaur por 6/3, 3/6, 6/0 e 6/1. O jovem australiano, de apenas 18 anos, surpreendeu neste início do ano ao chegar à semifinal em Brisbane e ser vice-campeão em Sydney, na semana passada. Na segunda rodada, Berdych vai encarar o espanhol Guillermo Garcia-López.

Atual número cinco do mundo, o austríaco Dominic Thiem também se garantiu na segunda rodada. Nesta terça, ele despachou o argentino Guido Pella em três sets, com um triplo 6/4. Seu próximo adversário será o norte-americano Denis Kudla.

FEMININO – No fim deste segundo dia de Aberto da Austrália, a checa Petra Kvitova se despediu da competição logo em seu retorno ao torneio. Em uma maratona de quase três horas de duração, a dona de dois títulos em Wimbledon foi superada pela alemã Andrea Petkovic pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 10/8.

Kvitova fazia seu retorno ao Melbourne Park, após se ausentar no ano passado, quando se recuperava de um ataque a facas que quase forçou sua aposentadoria precoce. Totalmente recuperada do episódio de violência, a checa fez duelo equilibrado contra Petkovic, mas não resistiu no terceiro set. Seu melhor resultado no primeiro Slam do ano é a fase de quartas de final.