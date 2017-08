Del Potro e Nishikori vão duelar em Washington e Soares avança na estreia

Os principais favoritos que entraram em quadra na noite de terça-feira pela chave de simples no Torneio de Washington não decepcionaram. Foram os casos de Dominic Thiem, o cabeça de chave número 1 do evento, Kei Nishikori e Juan Martin del Potro, que já foi campeão três vezes desse ATP 500. Assim, todos eles se classificaram à terceira rodada.

Número 32 do mundo, Del Potro não jogava em Washington desde 2013 e conquistou o seu 15º triunfo consecutivo nesse torneio ao derrotar o eslovaco Lukas Lacko, 119º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Agora, o número 32 do mundo fará um grande duelo com o japonês Kei Nishikori, que sofreu, mas superou o norte-americano Donald Young por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/5). O argentino está em vantagem de 5 a 1 no confronto direto com o número 9 do mundo.

Já o austríaco Thiem, o número 7 do mundo, derrotou o suíço Henri Laaksonen, o 96º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. O seu próximo adversário na competição norte-americana vai ser o tunisiano Malek Jaziri.