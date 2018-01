Del Potro é confirmado no Top 10 do ranking antes de estreia em Melbourne

Antes de estrear no Aberto da Austrália, o tenista argentino Juan Martín del Potro foi confirmado nesta segunda-feira de volta ao Top 10 do ranking da ATP. O tenista de 29 anos subiu duas posições e aparece agora justamente na 10ª colocação. Entre os brasileiros, Rogério Dutra Silva, Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro também subiram.

Del Potro voltou a entrar no Top 10 após se destacar no Torneio de Auckland, onde foi vice-campeão na semana passada. O argentino vinha numa boa sequência de torneios no fim do ano passado, o que culminou no retorno à restrita lista, o que não acontecia desde agosto de 2014.

LEIA TAMBÉM: Americanos caem e Del Potro vence em Auckland; Melo avança sem jogar em Sydney

Ele fez seu retorno ao Top 10 graças também às quedas do espanhol Pablo Carreño Busta e do sul-africano Kevin Anderson. Cada um perdeu uma posição e o tenista da Espanha acabou deixando a lista dos dez melhores do mundo. Del Potro teve confirmada a subida poucas horas antes de entrar em quadra no Aberto da Austrália. Ele estreará na noite desta segunda-feira (pelo horário de Brasília), contra o norte-americano Frances Tiafoe.