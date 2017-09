Del Potro consegue virada incrível sobre Thiem e enfrenta Federer nas quartas

De forma heroica e com uma incrível superação, o argentino Juan Martin del Potro levou à loucura nesta segunda-feira os torcedores na quadra Grandstand, em Nova York. O tenista, que já sofreu muito com quatro operações nos punhos, não teve um bom início de jogo contra o austríaco Dominic Thiem, muito provavelmente por ter acordado gripado, mas lutou bastante para vencer de virada por 3 sets a 2 – com parciais de 1/6, 2/6, 6/1, 7/6 (7/5) e 6/4, em 3 horas e 34 minutos – e avançar às quartas de final do US Open.

Na próxima fase, o poder de luta e superação terá de aparecer novamente, já que o duelo na Arthur Ashe, a quadra principal do Complexo de Flushing Meadows, será contra ninguém menos que o suíço Roger Federer, atual número 3 do mundo. Com tranquilidade, o tenista da Suíça passou pelo alemão Philipp Kohlschreiber por 3 sets a 0 – com parciais de 6/4, 6/2 e 7/5, em 1 hora e 49 minutos.

Atual 28.º colocado do ranking da ATP, Juan Martin del Potro já conseguiu repetir a campanha do ano passado e enfrentará um rival para quem tem um retrospecto desfavorável – apenas cinco vitórias em 21 confrontos. Mas um destes triunfos é mais do que especial para o argentino. É a final do US Open de 2009, seu único título de Grand Slam na carreira, quando bateu Roger Federer por épicos 3 sets a 2 – parciais de 3/6, 7/6 (7/5), 4/6, 7/6 (7/4) e 6/2.