Com volta de Bia, capitão da Fed Cup convoca equipe brasileira para Zonal

Com o retorno de Beatriz Haddad Maia, o capitão do Brasil na Fed Cup, Fernando Roese, convocou a equipe que defenderá o País no Paraguai, pelo Zonal Americano I, em fevereiro. Bia voltará ao time após ficar de fora no ano passado, por conta de problema físico no começo do ano.

Além dela, Roese convocou Gabriela Cé, Nathaly Kurata e Luisa Stefani para o duelo que será disputado entre os dias 7 e 10 de fevereiro no saibro no club Internacional de Tenis, em Assunção, no Paraguai. Kurata, de 24 anos, é a novidade no time.

A estreante na Fed Cup se destacou no ano passado ao conquistar três títulos de nível ITF. “Estou muito feliz com a convocação. Além de poder representar o meu País, como o tênis é um esporte individual, será muito legal poder competir em equipe”, comemorou Kurata.