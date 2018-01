Com Rogerinho confirmado, Brasil Open terá quatro tenistas Top 50 na disputa

Thomaz Bellucci, número 109 do mundo, está suspenso até o início de fevereiro por uso de doping e dependerá de um convite da organização para disputar o torneio, mesma situação de Thiago Monteiro, 116.º colocado do ranking.

O Brasil Open será disputado entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Somente um tenista da casa estará na disputa este ano: Rogerinho, único tenista brasileiro entre os 100 melhores do ranking.

A organização do Brasil Open anunciou nesta terça-feira a lista dos competidores inscritos para a edição deste ano. O torneio, que acontecerá em São Paulo, terá quatro tenistas do Top 50 na disputa e apenas um brasileiro: Rogério Dutra Silva, o Rogerinho.

Desta forma, uma das principais atrações do torneio será a presença de Pablo Cuevas. Atual tricampeão do torneio, com os títulos de 2015, 2016 e 2017, o número 34 do mundo tentará estender sua hegemonia em São Paulo.

Além de Cuevas, a organização confirmou outros três tenistas do Top 50 na disputa. São eles: o espanhol Albert Ramos-Vinolas (22.º do ranking), o italiano Fabio Fognini (25.º) e o francês Gael Monfils (39.º).

Confira a lista de inscritos para o Brasil Open:

Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Fabio Fognini (ITA)

Pablo Cuevas (URU)

Gael Monfils (FRA)

Leonardo Mayer (ARG)

Guido Pella (ARG)

Jiri Vesely (RCH)

Horacio Zeballos (ARG)

Federico Delbonis (ARG)

Guillermo Garcia-Lopez (ESP)

Dusan Lajovic (SER)

Victor Estrella Burgos (DOM)

Cedrik-Marcel Stebe (ALE)

Nicolas Kicker (ARG)

Tennys Sandgreen (EUA)

Rogério Dutra Silva (BRA)

Nicolas Jarry (CHI)

Gerald Melzer (AUT)

Marco Cecchinato (ITA)