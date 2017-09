Com muitos erros, Sharapova perde e cai nas oitavas do US Open

Vítima dos seus próprios erros, Maria Sharapova acabou eliminada neste domingo nas oitavas de final do US Open – o quarto e último Grand Slam da temporada, realizado em quadras duras em Nova York. A tenista russa foi derrotada de virada pela letã Anastasija Sevastova, 16.ª cabeça de chave, por 2 sets a 1 – com parciais de 5/7, 6/4 e 6/2, em 2 horas e 16 minutos de partida.

Em seu primeiro torneio de Grand Slam após a suspensão por doping, que durou pouco mais de um ano (15 meses), Maria Sharapova cometeu 51 erros não forçados, contra 21 da adversária. Com a vitória, Anastasija Sevastova enfrentará nesta terça-feira a norte-americana Sloane Stevens, pelas quartas de final. A tenista local superou a alemã Julia Goerges por 2 sets a 1 – parciais de 3/6, 6/3 e 1/6.

Sloane Stephens segue em franca recuperação no ranking mundial da WTA. A norte-americana de 24 anos, que passou 11 meses sem jogar por conta de lesão e cirurgia no pé esquerdo, foi semifinalista em Toronto (Canadá) e Cincinnati (Estados Unidos), subindo da 913.ª para a 83.ª posição. Com a campanha de momento em Nova York, já deve entrar no Top 50.