Com grande atuação, Del Potro vence Federer e faz semifinal do US Open com Nadal

Não haverá um duelo entre Roger Federer e Rafael Nadal nesta edição do US Open. O adiamento do sempre aguardado confronto se deu após Juan Martin del Potro provocar nova decepção ao astro suíço em Flushing Meadows. O argentino, o número 28 do mundo, se impôs diante de Federer, o terceiro colocado no ranking da ATP, no fim da noite de quarta-feira por 7/5, 3/6, 7/6 (10/8) e 6/4 para se garantir nas semifinais do único torneio de Grand Slam que venceu em uma carreira atrapalhada por lesões.

A conquista de Del Potro em 2009 também contou com uma vitória diante de Federer, então na final. Agora, o argentino encerrou uma sequência de 18 vitórias do suíço em torneios do Grand Slam, impedindo que um novo capítulo da rivalidade entre Federer e Nadal ganhasse um novo capítulo, dessa vez no US Open, onde curiosamente nunca se enfrentaram.

Federer havia conquistado neste ano os títulos do Aberto da Austrália e de Wimbledon, elevando o seu recorde de títulos nos torneios do Grand Slam para 19. Mas diante de Del Potro se mostrou errático nos momentos em que poderia ter assumido o controle da partida.