Com dores no joelho, Nadal luta, mas perde de Goffin na estreia do ATP Finals

Com dores no joelho direito que o tiraram do Masters 1000 de Paris na semana retrasada e agora o atrapalharam em Londres, Rafael Nadal foi derrotado nesta segunda-feira à noite em sua estreia no ATP Finals. O líder do ranking mundial lutou muito e chegou a salvar quatro match points, mas caiu diante do belga David Goffin, que pela primeira vez superou o adversário ao batê-lo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 6/4, após duas horas e 37 minutos de confronto na competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Um dia depois de ter recebido da ATP o troféu de número 1 do mundo na O2 Arena, pois não corre o risco de perder este posto até o final deste ano, Nadal assim começou com derrota a sua busca para conquistar o único grande título que lhe falta entre os principais torneios do circuito profissional.

A partida fechou a primeira rodada do Grupo Pete Sampras, que horas mais cedo contou com o búlgaro Grigor Dimitrov vencendo o austríaco Dominic Thiem, também por 2 sets a 1, na abertura desta chave. Desta forma, Dimitrov e Goffin largaram na frente na luta por uma vaga nas semifinais, fase para a qual apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão.