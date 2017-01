Com 88 erros não-forçados, Serena é eliminada nas oitavas de final em Auckland

Não foi além do segundo jogo a participação da norte-americana Serena Williams no Torneio de Auckland. Nesta quarta-feira, a número 2 do mundo foi eliminada nas oitavas de final do evento neozelandês ao perder para a compatriota Madison Brengles, 72ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/4.

Após o duelo, Serena reclamou dos fortes ventos, que afetaram seu desempenho em quadra. “Pelo menos eu posso sair dessas condições”, afirmou Serena. “Eu diria que são as piores condições que eu já joguei. A adversária jogou nas mesmas condições. Ela conseguiu se ajustar melhor do que eu. Realmente abomino essas condições”.

LEIA TAMBÉM: Marcelo Melo cai na semifinal em duplas no Masters de Paris

Foi o segundo jogo de Serena desde uma ausência de quatro meses por causa de várias lesões após sua derrota nas semifinais do US Open em setembro. Agora ele vi se preparar para o Aberto da Austrália, em Melbourne, que começará em 16 de janeiro, quando tentará superar o recorde de 22 títulos do Grand Slam de Steffi Graf na Era Aberta do tênis.

Ainda assim, Serena tentou ser otimista. “Eu posso ter consolo no fato de que as condições não serão assim em Melbourne”, disse. “Honestamente, esta não é uma boa oportunidade para avaliar o jogo. Estou tentando pensar em uma palavra para o meu desempenho, mas não posso”.

Serena já havia oscilado na vitória em dois sets sobre a francesa Pauline Parmentier na primeira rodada, definida em dois sets, e o vento voltou a atrapalhá-la na aberta quadra central em Auckland nesta quarta-feira, quando cometeu 88 erros não-forçados, incluindo uma dupla-falta no match point da adversária.

LEIA TAMBÉM: Thiago Monteiro abre temporada com derrota na estreia em torneio na Índia

“Você não pode esperar ganhar cometendo tantos erros. Eu nunca cheguei no meu ritmo. Eu nunca devolvi assim na minha vida”, disse Serena “Então foi um pouco frustrante, especialmente porque eu trabalhei tanto na pré-temporada”.

Brengle tinha jogado apenas uma vez contra Serena, em 2015, tendo perdido por 6/0 e 6/1. “Eu só tentei me concentrar em cada ponto e correr para cada bola”, disse. “Foram condições difíceis. Eu tentei usar o slice e pegar o máximo de bolas que pudesse e isso acabou funcionando”, afirmou a norte-americana, que agora vai duelar com a letã Jelena Ostapenko, número 44 do mundo, que bateu a croata Mirjana Lucic-Baroni por 6/2 e 7/6 (7/3).

E o dia foi mesmo ruim para a família Williams em Auckland. Após concluir a sua vitória sobre a neozelandesa Jade Lewis (1099º) por 7/6 (7/2) e 6/2, em duelo iniciado no dia anterior, Venus, a número 17 do mundo, nem entrou em quadra para encarar a japonesa Naomi Osaka (48ª) por causa de uma lesão, abandonando o evento neozelandês. Classificada às quartas de final sem jogar, a asiática agora terá pela frente a croata Ana Konjuh (47ª), que superou a belga Yanina Wickmayer por 6/1 e 6/2.

Em outros jogos da segunda rodada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a número 19 do mundo, venceu a norte-americano Varvara Lepchenko, a 89ª colocada no ranking, por duplo 6/3. Agora ela vai duelar com a alemã Julia Goerges (53ª), que bateu a britânica Naomi Broady por 7/5 e 6/4.

Em duelo entre tenistas checas, Barbora Strycova, a número 20 do mundo, se garantiu nas quartas de final ao superar Lucie Safarova (62ª) por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/6 (7/4). Sua próxima rival vai ser a norte-americana Lauren Davis (61ª), que superou a japonesa Kurumi Nara por duplo 6/3.