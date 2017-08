Cibulkova volta ao Top 10 antes de briga intensa pela ponta do ranking

Antes do início do US Open, o ranking da WTA passou a ter nova integrante no seu Top 10. Na atualização desta segunda-feira da lista, a eslovaca Dominika Cibulkova ascendeu uma posição e atingiu o décimo lugar após ser vice-campeã do Torneio de New Haven no último sábado.

A ascensão de Cibulkova foi a única alteração no Top 10 nesta semana, na atualização da lista antes do início do quarto e último Grand Slam da temporada. E a disputa em Nova York deverá provocar mudanças profundas no ranking, tanto que oito tenistas podem fechar o US Open na liderança da relação.

A checa Karolina Pliskova é a primeira colocada do ranking com 6.390 pontos, mas foi vice-campeã do US Open no ano passado e não depende apenas de si para seguir como a número 1 do mundo. Ela é seguida, em ordem, pela romena Simona Halep, pela espanhola Garbiñe Muguruza e pela ucraniana Elina Svitolina, que vão assumir a ponta da lista em caso de título do US Open.