Cherione briga por primeiro título na categoria adulta

O tenista Lucas Cherione, de apenas 15 anos, conquistou seu primeiro título da carreira na categoria adulta. O atleta de Americana venceu a Taça Cidade de Sorocaba, realizada no último sábado, no Tênis Clube de Sorocaba. O título veio com cinco vitórias em cinco jogos.

Na semifinal, ele derrotou Antonio Andrade por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10/2. Depois, na final, Cherione venceu Jeferson Santos por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Neste ano, o americanense já vinha se destacando no Campeonato Paulista da FPT (Federação Paulista de Tênis), em que venceu quase todas as etapas que disputou pela categoria 15/16 anos.