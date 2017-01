Campeã em Sydney, Konta assume nono lugar na WTA e iguala melhor ranking

Campeã do Torneio de Sydney no fim de semana, na Austrália, a britânica Johanna Konta aparece como nona colocada no ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) divulgado nesta segunda-feira. Assim, ela igualou sua melhor colocação na lista, alcançada durante uma única semana em outubro do ano passado.

Ao igualar seu melhor desempenho, ela também iguala o melhor ranking de uma tenista da Grã-Bretanha em mais de 30 anos – Jo Durie chegou a ser a quinta colocada em 1984. Nesta semana, ao se tornar a nona colocada, Konta deixou para atrás a russa Svetlana Kuznetsova, que trocou de posições com a rival e agora é a décima.

Como a semana que antecedeu ao primeiro Grand Slam da temporada não teve nenhum torneio de premiação expressiva, poucas atletas de ponta entraram em quadra, causando também poucas alterações no topo do ranking da WTA nesta segunda-feira.

No Top 20, a outra modificação foi a subida da checa Barbora Strycova para o 16.º lugar, derrubando Venus Williams, Elena Vesnina e Roberta Vinci, que perderam uma posição cada. Strycova foi até a semifinal em Sydney.

Campeã em Hobart, Elise Mertens, da Bélgica, ganhou 45 posições de uma só vez e aparece agora na 82.ª colocação. Aos 21 anos, ela é uma tenista Top 100 pela primeira vez na carreira. Sua rival na decisão, a romena Monica Niculescu é a 32.ª, ganhando oito posições.

Entre as brasileiras, poucas mudanças. Paula Gonçalves continua como melhor do País, em 168.º lugar, duas posições acima da semana passada, sem variação de pontos. Bia Haddad Maia, machucada, também ganhou dois lugares e está em 173.º. Teliana Pereira furou o quali em Hobart e galgou oito postos, para aparecer em 196.º lugar. Tanto ela quanto Paula caíram no quali do Aberto da Austrália.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1º – Angelique Kerber (ALE), 8.875 pontos

2º – Serena Williams (EUA), 7.080

3º – Agnieszka Radwanska (POL), 5.625

4º – Simona Halep (ROM), 5.073

5º – Karolina Pliskova (RCH), 4.970

6º – Dominika Cibulkova (ESQ), 4.865

7º – Garbiñe Muguruza (ESP), 4.420

8º – Madison Keys (EUA), 4.137

9º – Johanna Konta (GBR), 4.055

10º – Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.745

11º – Petra Kvitova (RCH), 3.485

12º – Carla Suárez Navarro (ESP), 2.985

13º – Elina Svitolina (UCR), 2.895

14º – Victoria Azarenka (BLR), 2.591

15º – Timea Bacsinzky (SUI), 2.347

16º – Barbosa Strycova (RCH), 2.295

17º – Venus Williams (EUA), 2.240

18º – Elena Vesnina (RUS), 2.229

19º – Roberta Vinci (ITA), 2.210

20º – Caroline Wozniacki (DIN), 2.175

168º – Paula Gonçalves (BRA), 337

173º – Bia Haddad (BRA), 324

196º – Teliana Pereira (BRA), 281