Campeã de Roland Garros passa às oitavas; Venus Williams vence fácil

A chave de simples feminina de Wimbledon, em Londres, teve a sua programação desta sexta-feira encerrada com a vitória de duas campeãs de Grand Slam. A norte-americana Venus Williams e a letã Jelena Ostapenko passaram sem problemas por suas adversários em duelos pela terceira rodada do torneio britânico e avançaram às oitavas de final.

Ex-número 1 do mundo e atual 11.ª colocada do ranking da WTA, Venus Williams se tornou, aos 37 anos, a tenista mais velha a chegar na segunda semana de jogos em Wimbledon desde o feito obtido em 1994 pela checa naturalizada norte-americana Martina Navratilova. Para isso, derrotou a japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4.

LEIA TAMBÉM: Nadal vence e completa 30 sets sem perder em Grand Slam

Dona de sete títulos de Grand Slam, sendo cinco na grama de Wimbledon, Venus Williams terá pela frente a croata Ana Konjuh, de 19 anos e 29.ª do mundo, que mais cedo bateu a eslovaca Dominika Cibulkova.